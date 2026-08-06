Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß fordert einen verletzten Motorradfahrer

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / NETTLINGEN (lud)

Am 06.08.2026, gegen 16:40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straße Landwehr (Bundesstraße 444) in 31185 Söhlde OT Nettlingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Zum Unfallzeitpunkt wollte der 60-jährige Fahrzeugführer eines Audi Q5 mit seinem Pkw von der Marienburger Straße den Kreuzungsbereich der Straße Landwehr (B 444) in Fahrtrichtung der Nordasseler Straße passieren.

Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah der Hildesheimer das von rechts kommende und bevorrechtigte Motorrad eines 29-Jährigen aus dem Landkreis Peine. Dieser befuhr die Straße Landwehr aus Grasdorf kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Nettlingen.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden und im Kreuzungsbereich zum Stehen kamen.

Durch den Zusammenstoß wurde der 29-jährige Motorradfahrer mittelschwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht werden. Der 60-jährige Hildesheimer blieb durch den Unfall unverletzt.

Neben einer Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei aus Bad Salzdetfurth kam auch ein Rettungswagen sowie ein Abschleppunternehmen zur Bergung des Motorrades zum Einsatz. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung des Verletzten und die Bergung des Motorrades wurde die B 444 kurzzeitig gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

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