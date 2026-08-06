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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Elektrofahrzeugs vor dem Kreuzungsbereich B6/ Lerchenkamp /Mastbergstraße

Hildesheim (ots)

Hildesheim (hau)- Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am heutigen Nachmittag die 47-jährige Fahrzeugführerin aus Richtung der B6 kommend die Steuerwalder Straße, um nach rechts in den Lerchenkamp abzubiegen. Während sie sich auf dem Abbiegestreifen befand, erschien auf dem Infotainment-Bildschirm ihres Fahrzeugs die Aufforderung, das Fahrzeug umgehend zu verlassen.

Die Fahrzeugführerin stoppte den Pkw unverzüglich, verließ diesen und bemerkte kurz darauf eine Rauchentwicklung. Gegen 16:03 Uhr verständigte sie den Notruf. Zufällig vor Ort befindliche Mitarbeitende des Stadtordnungsdienstes sowie eine Funkstreifenwagenbesatzung wurden ebenfalls auf den Vorfall aufmerksam und leiteten umgehend erste verkehrsregelnde Maßnahmen ein. Wenig später geriet das Fahrzeug in Vollbrand.

Für die Dauer der Lösch- und Bergungsmaßnahmen musste der Kreuzungsbereich der Steuerwalder Straße zunächst vollständig gesperrt werden. Im weiteren Einsatzverlauf konnten einzelne Fahrstreifen sukzessive wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma waren sämtliche Fahrstreifen gegen 19:00 Uhr wieder befahrbar.

Nach derzeitigem Stand bestand durch die Rauchentwicklung keine Gefahr für die Bevölkerung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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