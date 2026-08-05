Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Angebliche Handwerker bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung - Ermittler suchen Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine Rentnerin aus der Hildesheimer Südstadt wurde am vergangenen Freitagmittag, 31.07.2026, in ihrer Wohnung Opfer von mutmaßlich zwei Trickdieben, die sich als Handwerker ausgaben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein Täter gegen 12:30 Uhr an der Wohnungstür der Geschädigten geklingelt und angegeben haben, dass es im Haus Probleme mit den Rohrleitungen gebe, weshalb eine Überprüfung in der Wohnung der Frau erforderlich sei. So gelang es dem Unbekannten, in die Räumlichkeiten zu gelangen und die Seniorin abzulenken.

Kurz nachdem der Mann wieder weg war, kamen der Geschädigten Zweifel an der Geschichte. Bei einer Nachschau stellte sie anschließend das Fehlen von Geld und Wertgegenständen fest.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein zweiter Täter die Wohnung betrat und die Gegenstände entwendete, während sich die Bewohnerin in einem ihrer Zimmer im Gespräch mit seinem Komplizen befand.

Der Täter, der die Geschädigte ablenkte, soll um die 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur, jedoch nicht dick, sein. Sein Teint soll dunkel und sein Haar schwarz sein. Bekleidet gewesen sei er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Kappe. Der Mann soll nicht wie ein typischer Handwerker ausgesehen haben.

Zeugen, denen der Unbekannte, eventuell in Begleitung einer weiteren Person, und/oder auch ein dazugehöriges Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden. Hierbei geht es insbesondere um die Bereiche Wiesenstraße, Struckmannstraße, Dörrienstraße, Piningstraße, Storrestraße und Sprengerstraße.

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