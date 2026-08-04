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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in das Feuerwehrhaus Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (jan) - In der Zeit vom 01.08.2026, ca. 23 Uhr bis 03.08.2026, ca. 07 Uhr versuchten Unbefugte in das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nordstemmen, Heyersumer Straße, gewaltsam einzudringen. Dabei wurden mehrere Zugangstüren mittels eines Werkzeugs angegangen, sodass ein geschätzter Schaden im mittleren vierstelligen Be-reich entstand. Ein Zutritt in das Gebäude konnte jedoch nicht erlangt werden.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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