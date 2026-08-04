Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - In der Zeit vom 31.07.2026, ca. 18 Uhr bis 03.08.2026, ca. 13:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter Werkzeug aus einem im öffentlichen Verkehrsraum geparkten Handwerkerfahrzeug. Die Unbekannten näherten sich dem in der Straße "Am Bruchgraben" in Sarstedt abgestellten Pkw Mercedes Sprinter und öffneten das verschlossene Fahrzeug mittels eines unbekannten Gegenstands. Anschließend verließen sie mit dem Diebesgut die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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