Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (har) - Am 03.08.2026 gegen 11:45 Uhr ist es auf dem Parkstreifen in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 75, in 31008 Elze, zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Beim Ausparken kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem ausparkenden und dem vor ihm auf dem Parkstreifen befindlichen Pkw. Der genaue Unfallhergang ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

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