Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Parteibüro in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am frühen Montagmorgen, 03.08.2026, ist es zu einer Sachbeschädigung an einem Parteibüro im Ostertor gekommen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge haben Unbekannte gegen 04:00 Uhr die Fensterfront eingeschlagen und sind anschließend geflüchtet.

Ein Zeuge, der auf den Lärm aufmerksam geworden war, alarmierte die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten anschließend nach den mutmaßlich zwei dunkel gekleideten Tätern, konnten diese jedoch nicht mehr antreffen.

Der entstandene Schaden wird vorerst auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell