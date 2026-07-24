Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind angefahren und schwer verletzt

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Epplestraße ist am Freitagmittag (24.07.2026) ein Kind schwer verletzt worden. Eine 61 Jahre alte Hyundai Fahrerin war gegen 13.30 Uhr in der Epplestraße in Richtung Plieninger Straße unterwegs, als sie an einem auf der entgegengesetzten Straßenseite haltenden Linienbus vorbeifuhr, welcher dort Fahrgäste absetzte. In diesem Moment rannte eine 13 Jahre alte Fußgängerin hinter dem Bus auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell