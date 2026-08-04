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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brände in Banteln - Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag, 04.08.2026, beschäftigten ein Pkw- sowie ein Gebäudebrand im Gronauer Ortsteil Banteln Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei.

Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand brannte gegen 02:30 Uhr in der Göttinger Straße ein am Straßenrand abgestellter Skoda Octavia. An dem Auto entstand ein mutmaßlicher Totalschaden.

Nachdem das Fahrzeug gelöscht war, erhielten die eingesetzten Polizeibeamten den Hinweis auf einen weiteren Brand, zu dem es in der Mühlenstraße gekommen war.

Bereits auf der Anfahrt war ein großer Feuerschein am Nachthimmel zu sehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein knapp 180 Jahre altes Gebäude, das von einem Heizungs- und Sanitärbetrieb genutzt wird, in Vollbrand stand.

Die Flammen wurden im weiteren Verlauf von mehr als 120 Feuerwehrleuten bekämpft. Etwa zwei Stunden später war der Brand gelöscht.

Personen wurden bei beiden Bränden nicht verletzt. Eine Schadenshöhe im Zusammenhang mit dem Gebäudebrand kann momentan noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Brandorte beschlagnahmt und Ermittlungen eingeleitet. Im Rahmen derer werden mögliche Zusammenhänge geprüft.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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