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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte besprühen und beschädigen altes Kassenhäuschen auf dem Sportplatz in Volkersheim

Hildesheim (ots)

Bockenem/ Volkersheim (web) - In der zurückliegenden Nacht (04.08./05.08.2026) kam es auf dem Sportplatz in Volkersheim, Parkstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem alten Kassenhäuschen. An dem Häuschen wurden zwei Scheiben eingeschlagen und auf die Außenwände wurden u. a. Hakenkreuze aufgesprüht. Am frühen Morgen des 05.08.2026 wurden die Schäden durch den 1. Vorsitzenden des Vereins festgestellt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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