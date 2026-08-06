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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in 31028 Gronau (Leine) OT Eitzum

Hildesheim (ots)

(sud) Am Donnerstag, den 06.08.2026, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr, wurde die linke Fahrzeugseite eines blauen Opel, der am Fahrbahnrand in der Eitzumer Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 19 abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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