PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falschfahrer auf der A 643: Zeugenaufruf

Wiesbaden (ots)

Falschfahrer auf der A 643

Ort: BAB 643, Richtungsfahrbahn Wiesbaden zwischen Mombach und Autobahnkreuz Schierstein Zeit: Sonntag, 28.06.2026, 01:31 Uhr

(il) Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten über Notruf einen silbernen oder grauen Audi, der auf der A 643 zwischen der AS Mombach und dem AK Schierstein auf der Richtungsfahrbahn Wiesbaden auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung nach Mainz fuhr. Einem Zeugen gelang es, das Fahrzeug an der AS Mombach anzuhalten und den Fahrer dort von der Autobahn zu schicken. Trotz umgehend entsandter Streifen der Polizeipräsidien Westhessen und Mainz (Rheinland-Pfalz) konnte das Fahrzeug durch Polizeikräfte nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen und mögliche Geschädigte, die Angaben zum Kennzeichen und Fahrzeugtyp machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345 4140 in Verbindung zu setzen.

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