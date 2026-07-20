Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schwerpunktkontrollen E-Scooter und Pedelecs.

Lippe (ots)

Die lippische Polizei führte am Freitagmittag (17.07.2026) Schwerpunktkontrollen im Bereich E-Scooter und Pedelecs in der Detmolder Innenstadt durch. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 29 Verstöße fest - 24 Verwarngelder und fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Eine der Ordnungswidrigkeiten betraf das Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem wurden drei Strafanzeigen gefertigt und ein nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschriebener E-Scooter sichergestellt. Häufigste Verstöße waren das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter sowie die unzulässige Nutzung von Gehwegen oder das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zu den Regeln rund um E-Scooter können Sie sich hier informieren: https://lippe.polizei.nrw/artikel/sichere-tour-mit-dem-e-scooter-was-zu-beachten-ist.

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