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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schwerpunktkontrollen E-Scooter und Pedelecs.

Lippe (ots)

Die lippische Polizei führte am Freitagmittag (17.07.2026) Schwerpunktkontrollen im Bereich E-Scooter und Pedelecs in der Detmolder Innenstadt durch. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 29 Verstöße fest - 24 Verwarngelder und fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Eine der Ordnungswidrigkeiten betraf das Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem wurden drei Strafanzeigen gefertigt und ein nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschriebener E-Scooter sichergestellt. Häufigste Verstöße waren das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter sowie die unzulässige Nutzung von Gehwegen oder das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zu den Regeln rund um E-Scooter können Sie sich hier informieren: https://lippe.polizei.nrw/artikel/sichere-tour-mit-dem-e-scooter-was-zu-beachten-ist.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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