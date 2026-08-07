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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand und Einbruch in Gartenlauben auf einem Schulgelände

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - Am Donnerstag, den 06.08.2026 wird in den späten Abendstunden der Feuerwehr sowie der Polizei Sarstedt ein brennendes Gartenhaus auf dem Gelände der Regenbogenschule in Sarstedt gemeldet. Ermittlungen ergeben, dass dort eine Gartenlaube aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten ist und durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden, sodass kein weiterer Sachschaden entstand. Zu einem Personenschaden ist es ebenfalls nicht gekommen.

Darüber hinaus wurde eine weitere Gartenlaube auf dem Schulhof gewaltsam aufgebrochen. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Teil der noch laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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