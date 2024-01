Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Gartenhüttenbrand in Niedergirmes+Nach Spiegelschaden geflüchtet+Nach Brems- und Ausweichmanöver in den Straßengraben+Frontschürze beschädigt+Noch ein Spiegelschaden

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Gartenhütten in Niedergirmes brennen

Dienstagfrüh (16.01.24) rückte die Feuerwehr zu brennenden Gartenhütten aus. Gegen 04.40 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über den Brand in einer Kleingartensiedlung in der Nähe eines Sportgeländes in der Gabelsberger Straße. Als eine Streife eintraf, standen die Hütten schon in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Derzeit können die Ermittler der Kriminalpolizei eine Brandstiftung nicht ausschließen. Sie suchen Zeugen und fragen: Wer hat Personen am Dienstagmorgen an den Gärten in der Nähe des Sportgeländes in der Gabelsberger Straße beobachtet? Wer hat dort sonst Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht? Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter 02771/907-0.

Hohenahr: Nach Spiegelschaden geflüchtet

Zu einem Spiegelschaden im Begegnungsverkehr kam es am Montagabend (15.01.24) auf der Landstraße 3052. Ein Audi-Fahrer war gegen 22.30 Uhr von Oberlemp nach Altenkirchen unterwegs, als ihm im Kurvenbereich zwei Fahrzeuge entgegenkamen. Nach Angaben des Audi-Fahrers sei das zweite Fahrzeug offenbar zu weit links gewesen, so dass es zu einer Kollision mit dem Außenspiegel des A4 kam. Ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen, fuhr der unbekannte Unfallbeteiligte einfach weiter. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Lahnau: Nach Brems- und Ausweichmanöver in den Straßengraben

Als ein Radfahrer am Montag (15.01.24) die Landstraße 3285 überquerte, fuhr ein Audifahrer aufgrund einer sofort eingeleiteten Vollbremsung und eines Ausweichmanövers in den Straßengraben. Der Autofahrer war gegen 17.50 Uhr auf der Landtraße von Waldgirmes in Richtung Naunheim unterwegs, als der unbekannte Biker von links nach rechts die Straße querte. Der Audifahrer bremste und wich aus. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen PKW und rutschte in den Straßengraben. Der Radfahrer hielt kurz an, sprach kurz mit dem Autofahrer und fuhr mit seinem schwarzen Trekkingrad einfach davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Bikers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Frontschürze beschädigt

Etwa 1.000 Euro wird die Reparatur an einem Skoda kosten, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den blauen Octavia in der Straße "Vogelsang" an der Frontschürze touchierte. Zeugen, die den Unfall zwischen 20.00 Uhr am Sonntag (14.01.24) und 05.00 Uhr am Montag (15.01.24) beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Haiger: Unfallbeteiligter nach Spiegelschaden geflüchtet

Nach einem Spiegelschaden im Begegnungsverkehr flüchtete am Montagvormittag (15.01.24) ein unbekannter Autofahrer. Ein 62-jähriger Passat-Fahrer war mit seinem Fahrzeug gegen 06.40 Uhr von Langenaubach in Richtung Breitscheid-Rabenscheid unterwegs, als ihm ein unbekannter Autofahrer entgegenkam und es dann knallte. Am Unfallort fand der 62-Jährige die Spiegelklappe eines silberfarbenen Golfs und informierte die Polizei. Die Beamten suchen nach einem silberfarbenen Golf mit einem frischen Unfallschäden. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell