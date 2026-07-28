Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer auf Balkon im Nordviertel - Brand bleibt auf Außenbereich begrenzt

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Essen-Nordviertel, Niederstraße, 28.07.2026, 07:43 Uhr (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Essen um 07:43 Uhr zu einem gemeldeten Balkonbrand in die Niederstraße im Nordviertel alarmiert. Aufgrund der ersten Meldungen entsandte die Leitstelle zunächst zwei Löschzüge sowie den Rettungsdienst zur Einsatzstelle.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche schwarze Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein Balkon eines Mehrfamilienhauses. Durch die starke Hitzeeinwirkung geriet brennendes Material auf den darunterliegenden Balkon, wodurch sich dort ebenfalls Brandgut entzündete.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein. Zur Kontrolle der Gebäudefassade und als Zugangsmöglichkeit wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht. Das Feuer auf dem betroffenen Balkon konnte mit einem Kleinlöschgerät schnell gelöscht werden. Zum Ablöschen des herabgefallenen und brennenden Brandgutes auf dem darunterliegenden Balkon kam zusätzlich ein C-Rohr zum Einsatz.

Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnungen konnte verhindert werden. Beide betroffenen Wohnungen blieben bewohnbar. Der Rettungsdienst sichtete drei Personen. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

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