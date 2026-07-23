Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in leerstehender Lagerhalle - starke Rauchentwicklung

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Essen-Altenessen-Süd, Palmbuschweg, 23. 07.2026, 15:30 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr zu einem gemeldeten Brand in einer leerstehenden Lagerhalle am Palmbuschweg in Essen-Altenessen-Süd alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung. Bereits auf der Anfahrt war eine weithin sichtbare Rauchsäule erkennbar.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang aus mehreren Öffnungen der Lagerhalle dichter, schwarzer Brandrauch. Da das Gelände verschlossen war, verschafften sich die Einsatzkräfte zunächst Zugang. Im Inneren der Halle brannten mehrere Kubikmeter Abfall und Abraum.

Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Aufgrund der deutlichen Rauchentwicklung veranlasste die Feuerwehr Essen eine Bevölkerungswarnung über die Warn-App NINA. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Die eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde dem Löschwasser Netzmittel beigemischt, um verbliebene Glutnester im Brandgut vollständig abzulöschen.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund zwei Stunden. Im Einsatz waren ein Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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