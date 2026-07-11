Feuerwehr Essen

FW-E: Erneut Feuer in leerstehendem Gebäude - Ein Raum ausgebrannt, eine Person gerettet

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Essen-Westviertel, Maxstraße, 10.07.2026, 20:33 Uhr (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Essen zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Maxstraße im Westviertel alarmiert. Bereits der erste eintreffende Rettungswagen meldete Flammenschein und eine Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stand ein Raum im ersten Obergeschoss in Vollbrand. Sofort leiteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung ein und setzten mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung sowie zur Kontrolle des Gebäudes ein.

Da es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Bränden in dem leerstehenden Gebäude gekommen war und bekannt ist, dass sich dort wiederholt unbefugt Personen aufhalten, wurde das Gebäude zeitgleich nach Personen abgesucht. Dabei retteten die Einsatzkräfte eine Person aus dem zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Nach der Untersuchung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt war ein Transport in ein Krankenhaus nicht erforderlich.

Der Brand konnte zügig gelöscht und eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich auf weitere Glutnester.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen 22:00 Uhr. Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Essen, die Freiwillige Feuerwehr Essen-Mitte sowie der Rettungsdienst.

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