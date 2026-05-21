Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in freistehendem Kirchturm in Essen-Nordviertel

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Essen-Nordviertel, Segerothstraße, 20.05.2026, 17:35 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde am Mittwochabend, den 20. Mai 2026, um 17:35 Uhr zu einem Brandereignis im Bereich der Kreuzung / Hans-Böckler-Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einem freistehenden Kirchturm auf einem eingezäunten Brachgelände brannte. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Aus mehreren Fenstern des Kirchturmes drang Rauch nach außen.

Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zum Gelände und drangen anschließend durch eine Holztür in den Kirchturm ein. Im Erdgeschoss brannte Unrat auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern. Der Brand konnte durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Rohr schnell gelöscht werden. Personen wurden bei der Erkundung nicht aufgefunden. Im Anschluss wurde der Brandschutt aus dem Gebäude entfernt und mit Löschschaum abgedeckt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Gegen 21:00 Uhr fand eine Brandnachschau durch die Feuerwehr statt. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Mitte. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte beteiligt.

Während des Einsatzes kam es im Bereich der Segerothstraße und der Hans-Böckler-Straße zu Verkehrsbehinderungen durch die Maßnahmen der Feuerwehr.

Der Einsatz dauerte insgesamt rund eineinhalb Stunden.

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