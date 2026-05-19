Feuerwehr Essen

FW-E: Feuerwehr befreit Person aus Zwangslage am Hauptbahnhof

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Essen-Hauptbahnhof, 19.05.2026, 12:36 Uhr (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Essen um 12:36 Uhr zu einem Einsatz im Bereich des Essener Hauptbahnhofes alarmiert. Nach ersten Notrufen sollte sich eine Person im Bereich einer Straßenbahn in einer Notlage befinden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung. Eine männliche Person befand sich im Bereich von Gleis 3 der U-Bahn, eingeklemmt zwischen Bahnsteigkante und Straßenbahn.

Unverzüglich leitete die Feuerwehr technische Rettungsmaßnahmen ein, während der Rettungsdienst die medizinische Erstversorgung übernahm. Zur Befreiung der Person setzten die Einsatzkräfte pneumatische Hebekissen ein, um den Spalt zwischen Straßenbahn und Bahnsteig zu vergrößern. Anschließend konnte die Person zügig und patientenschonend aus ihrer Zwangslage befreit werden. Nach der rettungsdienstlichen Versorgung wurde der schwer verletzte Patient in ein Krankenhaus transportiert.

Parallel dazu richtete das Deutsche Rote Kreuz in den Räumlichkeiten des Bahnhofes eine Betreuungsstelle für die Augenzeugen des Unfalles ein. Insgesamt vier Betroffene wurden dort durch Einsatzkräfte betreut.

Während der Rettungsmaßnahmen kam es im Bereich des Hauptbahnhofes zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr sowie zu Verkehrsbehinderungen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Ursache des Ereignisses ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

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