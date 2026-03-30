Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Tür einer Toilettenanlage beschädigt: Unbekannte Täter entwenden Reinigungsmittel

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (26. März 2026), 15:00 Uhr und Freitag (27. März 2026), 07:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter, an der Bleichstraße in Kevelaer, Reinigungsmittel aus einer öffentlichen Toilettenanlage. Der oder die Täter suchten das Gebäude der Toilettenanlage auf, beschädigten im Gebäude eine Tür und entwendeten mehrere Reinigungsmittel.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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