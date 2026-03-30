Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Ladenlokal: Täter entwenden Tresor

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Freitag (27. März 2026), 18:10 Uhr und Samstag (28. März 2026), 08:50 Uhr kam es am Ostwall in Geldern zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Tür eines Ladenlokals und entwendeten aus den Räumlichkeiten einen Tresor, in welchem sich zum Tatzeitpunkt ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag befunden hatte.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell