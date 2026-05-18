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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jähriger Viktoria Kindermann

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jähriger Viktoria Kindermann
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Pößneck/Erfurt (ots)

Seit Sonntagabend (17.05.2026) wird die 15-jährige Viktoria Kindermann aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Pößneck vermisst. Gegen 15:30 Uhr verließ das Mädchen im Beisein einer Freundin die Einrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Viktoria kann als etwa 165 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben werden. Sie hat schwarze, lange Haare und war mit einer Jogginghose, einem Trägertop sowie einer Strickjacke bekleidet.

In der Vergangenheit war sie mehrfach mit ihrer Freundin in Erfurt unterwegs gewesen und wurde dort dann aufgegriffen.

Wer hat Viktoria Kindermann gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.: 03663/4310) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0121368 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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