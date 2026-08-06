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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Bedrohungslage

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

06.08.2026

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Wolfsburger Innenstadt. Zuvor ging der Hinweis eines Zeugen bei der Polizei Wolfsburg ein, der eine mögliche bevorstehende Bedrohungslage an verschiedenen Örtlichkeiten im Wolfsburger Stadtgebiet meldete.

Unverzüglich begaben sich mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Wolfsburger Rathaus. Zeitgleich eingeleitete, intensive Ermittlungen der Polizei unter Einbindung von SEK und LKA führten am frühen Abend zur Feststellung von zwei Tatverdächtigen. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung nach den beiden 34 Jahre alten Männern konnten beide Personen in der Nähe ihrer jeweiligen Wohnanschrift festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung eines Tatverdächtigen konnten die Ermittler Beweismaterial auffinden und beschlagnahmen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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