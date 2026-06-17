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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260617- 0769 Frankfurt- Eschersheim: Falsche Polizei- und Bankmitarbeiter räumen Konto leer- Die Polizei warnt vor neuer Betrugsmethode!

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montagnachmittag (15. Juni 2026) gab sich ein Betrüger unter Angaben falscher Tatsachen als Polizeibeamter aus und erlangten so Zugriff auf das Konto eines 84- jährigen Mannes. Die Polizei warnt vor dieser neuen Methode!

Gegen 14:20 Uhr rief eine männliche Person auf dem Festnetz eines in Eschersheim wohnhaften Seniors an. Der Mann gab sich als Polizeibeamter aus.

Er gaukelte dem 84- Jährigen vor, dass eine Tätergruppierung aktuell Daten ausspähen würde und sein Geld auf einem "sicheren Polizeikonto" besser geschützt sei. Hierfür leitete der falsche Polizist das Gespräch an einen falschen Bankmitarbeiter weiter. Dieser wies den Senior über Telefon an, ein Programm auf dessen Computer herunterzuladen, mit welchem er per Fernzugriff die Transaktion für ihn übernehmen würde. Der 84- Jährige kam den Anweisungen nach und verschaffte den Betrügern somit Zugriff auf sein Konto. Diese tätigten mehrere Echtzeitüberweisungen auf ein fremdes Konto.

Es kam zu einem hohen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

HINWEIS:

   - Nehmen Sie keine Anrufe unbekannter / unterdrückter Rufnummern 
     an.
   - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre finanziellen 
     Verhältnisse.
   - Beenden Sie im Zweifel sofort selbstständig das Telefonat und 
     rufen die 110 an, wenn Sie nicht sicher sind, wer Sie anruft 
     oder wenn der Anrufer Sie unter Druck setzt. Vertrauen Sie nicht
     darauf, dass Ihre Gesprächspartner auflegen.
   - Die Polizei fragt nicht nach ihren Wertsachen und stellt auch 
     keinen Schmuck oder Geld "zu ihrem Schutz vor Einbrechern" 
     sicher
   - Geben Sie niemals ihre persönlichen Bankinformationen preis und 
     gewähren Sie niemandem Zugriff auf ihre Technik
   - Wenn Sie einen Trickbetrug bemerken, unabhängig davon, ob es den
     Tätern gelungen ist, Wertgegenstände zu entwenden oder nicht, 
     kontaktieren Sie die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.
   - Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder und Bekannte 
     bezüglich dieser neuen Betrugsform.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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