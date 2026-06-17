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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260617 - 0766 Frankfurt - Fechenheim: Trunkenheitsfahrt endet mit Festnahme im Gleisbett

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (17. Juni 2026) nahmen Polizeibeamte einen 35-jährigen betrunkenen Fahrzeugführer fest.

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel Polizeibeamten gegen 02:00 Uhr in der Jakobsbrunnenstraße in Fechenheim ein Fahrzeug auf, welches nach Erblicken des Streifenwagens mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Carl-Benz-Straße fuhr und auf Höhe der dortigen Tankstelle zum Stehen kam. Als die Beamten ausstiegen, ergriff der Fahrer fußläufig die Flucht und begab sich auf die gegenüberliegenden Gleise in Richtung Hanauer Landstraße.

Im Rahmen der Fahndung nahmen die Polizisten den alkoholisierten 35-jährigen Flüchtigen im Bereich des Gleisbettes auf Höhe der Hanauer Landstraße 477 fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Weiterhin stellte die Streife fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Aufgrund der Verletzungen, die er sich wahrscheinlich durch den Sprung in das Gleisbett zuzog, wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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