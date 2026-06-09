Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Lkw prallt gegen Bahnschranke

Weil er eigenen Angaben zufolge aufgrund Sonnenblendung das Rotlicht am Bahnübergang in der Hauptstraße nicht gesehen hat, ist ein 54 Jahre alter Sattelzug-Lenker am Montag gegen 10 Uhr mit der sich schließenden Bahnschranke kollidiert. Da die Schranke infolge der Kollision stehen blieb, wurde der Bahnverkehr für rund eine Stunde eingestellt. Auch auf der Bundesstraße kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen. An der Bahnschranke, die durch einen Techniker wieder instandgesetzt wurde, entstand kein Sachschaden. Der Schaden am Lkw fiel gering aus.

Scheer

Frau wird Opfer eines Betrugs

Mehrere tausend Euro hat eine 43-Jährige in der vergangenen Woche an einen bislang unbekannten Betrüger verloren. Über die sozialen Medien lernte die Frau einen Mann kennen, der sie im Laufe der Unterhaltung dazu brachte, ihm Geld zu überweisen. Damit nicht genug überzeugte er sein Opfer zudem, Bargeld an einem vereinbarten Ort zu deponieren, das er in der Folge abholte. Als der Kontakt zu dem Unbekannten abbrach, wurde der Frau der Betrug bewusst und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Betrugs und warnen vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Immer wieder gelingt es Betrügern, ihre Opfer durch psychologisch geschulte Gesprächsführung in kürzester Zeit emotional abhängig zu machen und an deren Erspartes zu gelangen.

Bad Saulgau

Fahrzeug angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker bereits Anfang vergangener Woche auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Moosheimer Straße einen Seat angefahren hat. Der Spurenlage zufolge dürfte der Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, rückwärts gegen das Heck des Seat geprallt sein. Ohne den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu melden, suchte der Unfallverursacher im Anschluss das Weite. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher, dessen Fahrzeug hinten links beschädigt sein dürfte, nehmen die Beamten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Frau beißt Polizeibeamten

Beim Einsatz zweier Polizeistreifen in der Werderstraße sind am Montagabend zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Die Polizisten waren zu Streitigkeiten in eine Wohnung gerufen worden, weil eine 58-jährige Babysitterin sich weigerte, ein Kleinkind an die Eltern zu übergeben. Beim Schlichten des Streits zeigte sich die Frau zunehmend aggressiv und wollte mit dem Kind vor den Beamten weglaufen. Beim Festhalten der Frau trat diese mehrfach um sich und biss schließlich einen der Polizisten in die Hand. Ein weiterer Beamter konnte das Kind in Sicherheit bringen und unversehrt an die Eltern überreichen. Beim nun folgenden Gerangel wurde ein zweiter Polizist ebenfalls leicht verletzt. Während der weiteren Maßnahmen auf dem Polizeirevier warf die 58-Jährige zudem mit Beleidigungen um sich. Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Da eine weitere 55 Jahre alte Anwesende den Polizeieinsatz immer wieder störte und Aufnahmen fertigte, beschlagnahmten die Polizisten deren Smartphone. Auch sie muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Pfullendorf

Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Ein Moment der Unachtsamkeit hat am Montag gegen 16.30 Uhr auf der L 194 Höhe des Industriegebiets West zu einem Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro geführt. Ein 65 Jahre alter Audi-Lenker erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 25-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt halten musste, und fuhr auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Arbeitsunfall fordert eine Verletzte

Eine 28-Jährige ist am Montag nach einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in der Straße "Hesselbühl" vom Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeipostens Pfullendorf zufolge übersah ein 36-jähriger Gabelstapler-Fahrer die Frau gegen 9.30 Uhr auf dem Firmengelände und touchierte ihr Bein. Zum Unfallzeitpunkt war der Stapler mit Material beladen, sodass die Sicht des 36-Jährigen entsprechend eingeschränkt war. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 36-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell