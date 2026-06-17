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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260617 - 0765 Frankfurt - Westend-Süd: Raub mit Pistole - Zeugenaufruf -

Frankfurt (ots)

(ki) In der Nacht von gestern auf heute (17. Juni 2026) raubten zwei Unbekannte unter Vorhalt einer Pistole Geld in der Bockenheimer Anlage. Sie flohen unerkannt. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich gegen 01:10 Uhr sich zwei Männer und eine Frau auf einer Terrasse in der Bockenheimer Anlage, als zwei unbekannte Männer an sie herangetreten sein sollen. Unter Vorhalt einer Pistole habe einer der beiden Bargeld gefordert, während der andere die Umgebung beobachtet habe. Nachdem sie das Bargeld raubten seien die beiden in Richtung Alte Oper geflohen.

Der Mann mit der Pistole wird beschrieben als etwa 18-19 Jahre alt und etwa 190 cm groß. Er trug einen kurzen Kinnbart, eine schwarze Steppjacke mit aufgezogener Kapuze, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Zusätzlich führte er ein weißes Mountainbike mit sich.

Der Begleiter wird beschrieben als ebenfalls 18-19 Jahre alt. Er ist etwa 165 cm groß und hatte eine pummelige Statur.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, so melden Sie sich unter der 069 755 55408 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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