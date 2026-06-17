Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pedelec-Fahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Eine 33-jährige Autofahrerin erfasste am Dienstagmittag (16.06.2026; 11:40 Uhr) im Kreuzungsbereich Theaterplatz, Doktorweg und Bismarckstraße einen 68-jährigen Pedelec-Fahrer. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte die Detmolderin nach rechts in die Bismarckstraße abzubiegen und übersah dabei den Fahrradfahrer, der auf der Straße "Theaterplatz" in Richtung Paulinenstraße unterwegs war. Der 68-Jährige stürzte und wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungswagen ins Klinikum gebracht, während die Autofahrerin unverletzt blieb.

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