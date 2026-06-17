Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen zwischen Freitagvormittag (12.06.2026) und Dienstagnachmittag (16.06.2026) in ein Einfamilienhaus an der Karolinenstraße ein. Das gesamte Gebäude wurde von den Tätern augenscheinlich durchsucht, wobei sie nach ersten Erkenntnissen zwei Musikanlagen der Marke Teufel entwendeten. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

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