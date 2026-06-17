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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260617 - 0767 Frankfurt-BAB 66
648: Illegales Kraftfahrzeugrennen

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (16. Juni 2026) nahmen Polizisten einen 34-jährigen Motorradfahrer fest, der zuvor durch seine rücksichtlose Fahrweise auffiel.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr die Streife gegen 18:30 Uhr die BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt. Auf Höhe der Anschlussstelle Höchst fiel der Streife ein Kraftrad auf, welches mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge rechts überholte. Daher starteten die Polizisten eine Geschwindigkeitsmessung für das Kraftrad. Die Fahrt führte im weiteren Verlauf über die BAB 66 zur BAB 648 in Fahrtrichtung Frankfurt bis zum Ende der Autobahn auf die Theodor-Heuss-Allee. Dort hielt der 34-Jährige an einer rot zeigenden Ampel und wurde einer Kontrolle unterzogen. Die gesamte Nachfahrt konnte aufgezeichnet und dabei insgesamt 14 Verstöße festgestellt werden. Darunter fallen Geschwindigkeitsverstöße, Abstandsverstöße und Überholverstöße. In einem Fall überschritt der 34-Jährige die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung um fast 100 km/h.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige vor Ort entlassen. Gegen ihn wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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