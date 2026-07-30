Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ergänzung Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und Polizei Wolfsburg: Tötungsdelikt in der Gemeinde Lehre

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Lehre/Wolfsburg (ots)

30.07.2026

Lehre, Waldstück Essehofer Holz

22.07.2026, 17.06 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde in der Gemeinde Lehre in dem Waldstück "Essehofer Holz" der Leichnam einer 73 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Gifhorn entdeckt (wir berichteten).

Zu der Fahndung nach dem Fahrzeug der Getöteten verfügen die Ermittler nun über qualitativ hochwertigere Fotos des gesuchten schwarzen VW Polo 5 Typ 6R, amtliches Kennzeichen GF-AH 964. Besonderheit: Der Pkw hat eine Anhängerkupplung und einen Lackkratzer und Delle am rechten hinteren Kotflügel. Die Beschädigung ist auf einem der beigefügten Fotos besonders markiert Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das Kennzeichen mittlerweile nicht mehr am Fahrzeug befindet oder zwischenzeitlich ein anderes Kennzeichen angebracht wurde.

Die Ermittler bitten die Öffentlichkeit nachdrücklich, auf das beschriebene Fahrzeug zu achten und Beobachtungen sofort unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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