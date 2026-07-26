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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Wolfsburg (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter aus, um in ein Einfamilienhaus in der Osterburger Straße in Wolfsburg OT Mörse einzubrechen. Zwischen den Morgenstunden am Mittwoch, dem 22.07.26, und dem Samstagabend gegen 21.00 Uhr, verschafften sich der oder die Täter über ein rückwärtiges Fenster Zugang zum Haus und durchsuchten dieses nach Wertsachen. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Zeitraum gesehen haben, sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg melden, Te.: 05361/46460.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Leitstelle

Telefon: 05361/4646-210
E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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