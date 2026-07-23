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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und Polizei Wolfsburg: Ermittler suchen Zeugen zu Tötungsdelikt in der Gemeinde Lehre

POL-WOB: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und Polizei Wolfsburg: Ermittler suchen Zeugen zu Tötungsdelikt in der Gemeinde Lehre
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Lehre (ots)

Lehre, Waldstück Essehofer Holz

22.07.2026, 17.06 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde in der Gemeinde Lehre in dem Waldstück "Essehofer Holz" der Leichnam einer Frau entdeckt. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 73 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Gifhorn.

Ein Spaziergänger hatte den Leichnam gegen 17.06 Uhr entdeckt und umgehend die Polizei verständigt.

Die Identität der Verstorbenen war zunächst unklar und konnte erst im Laufe des Donnerstagvormittags geklärt werden.

Aufgrund der Auffindesituation gehen die Staatsanwaltschaft und die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus und haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts umgehend aufgenommen. Die kriminaltechnische Spurensuche dauert derzeit noch an.

Die genauen Hintergründe sowie der Ablauf des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Mittwochnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 17.04 Uhr im Bereich des "Essehofer Holz" Beobachtungen gemacht haben. Jedes Detail kann wichtig sein.

Zudem fahnden die Ermittler nach dem Fahrzeug der Seniorin. Dabei handelt es sich um einen schwarzen VW Polo (Baujahr 2013) mit dem amtlichen Kennzeichen GF-AH 964. Die Polizei hofft auf Zeugen, die das Fahrzeug seit Mittwoch gesehen haben oder Angaben zum aktuellen Standort machen können.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.

Für weitere Presseanfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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