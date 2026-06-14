PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Einbruch in Rathaus +++ Brand mehrerer Mülltonnen +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hofheim (ots)

1.Versuchter Einbruch in Rathaus, Gagernring, Kelkheim, Freitag, 12.06.2026, 12:00 Uhr bis Samstag, 13.06.2026, 20:00 Uhr

(md)Unbekannte Täter haben im genannten Zeitraum versucht, in das Rathaus in Kelkheim einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde mittels eines bislang unbekannten Hebelwerkzeugs eine Eingangstür angegangen und versucht, diese aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Tätern nicht. An der Tür entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Rathauses gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06195)6749-0 zu melden.

2.Brand mehrerer Mülltonnen, Höchster Straße, Hofheim, Sonntag, 14.06.2026, 00:35 Uhr

(md)In der Nacht zu Sonntag kam es in der Höchster Straße zu einem Brand mehrerer Mülltonnen, der Feuerwehr und Polizei beschäftigte. Gegen 00:35 Uhr wurde der Brand von vier Großraummülltonnen gemeldet. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Da eine vorsätzliche Brandlegung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

3.Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Jahnstraße, Flörsheim Samstag, 13.06.2026, 18:25 Uhr

(md)Am frühen Samstagabend kam es in der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht der Unfallverursacherin. Eine Zeugin meldete gegen 18:25 Uhr eine Pkw-Fahrerin, die beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Im Rahmen der Fahndung konnte das betreffende Fahrzeug kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass die 33-jährige Fahrerin unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Gegen die Fahrerin wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verkehrsdelikte eingeleitet.

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