Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und Polizei Wolfsburg: Aufgefundener Pkw zum Tötungsdelikt in der Gemeinde Lehre

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 31.07.2026

Am Donnerstagnachmittag wurde der im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt vom 22.07.2026 in der Gemeinde Lehre gesuchte Pkw VW Polo aufgefunden und sichergestellt.

Das Fahrzeug wird derzeit einer umfassenden Kriminaltechnischen Untersuchung zur Spurensicherung unterzogen. Aus ermittlungstaktischen Gründen machen die Ermittlungsbehörden zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zum genauen Auffindeort.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

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