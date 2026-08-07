Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.08.2026.

Peine (ots)

Polizei führte im Stadtgebiet von Peine zahlreiche Personenkontrollen durch und erhöhte damit das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung.

06.08.2026, 14 bis 21 Uhr, Stadtgebiet von Peine, insbesondere Bereich Töpfersmühle, Lindenquartier und Bahnhof Peine sowie Teile der Südstadt.

Die Polizei Peine führte zahlreiche Kontrollen durch, gerade nach der Einführung des Waffen- und Messerverbotes im öffentlichen Personennahverkehr, welches seit dem 01.04.2026 Bestand hat.

Über den Tag verteilt fielen den eingesetzten Mitarbeitenden diverse Jugendliche auf, welche elektronische Vapes konsumierten. Die Polizei stellte diese Gegenstände sicher und führte eindringliche und präventive Gespräche mit den Jugendlichen durch, insbesondere im Hinblick auf den Jugendschutz.

Gegen 15 Uhr konnte die Polizei im Bereich des Bahnhofes zwei Personen feststellen, die Betäubungsmittel suspekte Substanzen in das Gleisbett geworfen hatten. Diese konnten im Nachgang sichergestellt werden. Weiterhin wurden bei den Personen verschreibungspflichtige Arzneimittel und andere Betäubungsmittel suspekte Substanzen festgestellt und auch sichergestellt. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielten die Personen einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich.

Gegen 18:30 Uhr konnte eine Streife eine der Polizei bekannte Person feststellen, welche ein Fahrrad mitgeführt hatte. Ermittlungen ergaben jedoch den Verdacht der Unterschlagung des Fahrrades. Der Mann wurde noch am Einsatzort entlassen, die Polizei stellte das Fahrrad sicher und führte es der hiesigen Dienststelle zu. Bei einem kontrollierten E-Scooter Fahrenden konnte schließlich festgestellt werden, dass kein gültiger Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand.

Die Polizei kontrollierte insgesamt 60 Personen. Die Kontrollaktion wurde in der Bevölkerung sehr positiv wahrgenommen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, des Verstoßes nach dem Arzneimittelgesetz, einer Unterschlagung und eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Auch zukünftig werden Kontrollen dieser Art durchgeführt, um das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu erhöhen. Verstöße werden konsequent geahndet.

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