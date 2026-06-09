Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 09.06.2026: Transporter brennt bei Stedum

Peine (ots)

Gegen 03:00 Uhr am 09.06.2026 bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Peine ein brennendes Fahrzeug bei Stedum. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr löschte das in Vollbrand stehende Fahrzeug anschließend. An dem ausgebrannten Transporter und auch im Inneren befanden sich keine Personen. Es ist nicht auszuschließen, dass mit dem Wagen zuvor Straftaten begangen worden sind. Daher ist das Wrack beschlagnahmt worden und weitere Ermittlungen laufen.

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