Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Cremlingen, Hauptstraße, 04.06.2026, gegen 10:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß, geparkten Pkw VW Tiguan und entfernt sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne den ihm obliegenden Pflichten nachzukommen.

Bei dem Verursacher dürfte es sich nach ersten Erkenntnissen ebenfalls um einen schwarzen VW Tiguan handeln.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrzeugführer geben können, sich unter der Telefonnummer 05331/9330 zu melden.

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