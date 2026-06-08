Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.06.2026.

Salzgitter (ots)

Coffee with a Cop in Salzgitter: Polizei setzt auf Dialog und Prävention.

Salzgitter.

Die Polizei lädt am kommenden Freitag, den 12. Juni, von 10:30 bis 13:00 Uhr zu einem Dialog am Monument in Salzgitter ein. Unter der Überschrift "Coffee with a Cop" haben Sie die Möglichkeit, Polizistinnen und Polizisten persönlich anzusprechen und Ihre Fragen zu stellen. Dies soll bei einer Tasse Kaffee in einer ungezwungenen Atmosphäre stattfinden.

"Coffee with a Cop" soll dazu dienen, Hemmschwellen gerade in Richtung der Polizei abzubauen und den direkten Dialog mit uns zu suchen. Das persönliche Gespräch soll auf Augenhöhe im Vordergrund stehen. Themen, die Sie betreffen und die für Sie im Vordergrund stehen, können bei uns angesprochen werden, offen, unkompliziert und ohne vorherige Anmeldung.

Wir möchten zuhören und in einen konstruktiven Dialog einsteigen. Wir möchten mehr erfahren über Ihre Anliegen und Sorgen. Wir sind dankbar über Hinweise, die Ihr persönliches Sicherheitsgefühl im eigenen Wohnumfeld betreffen. Vielleicht gibt es auch wichtige Verkehrsprobleme oder sonstige Auffälligkeiten oder auch allgemeine Fragen. Jede Rückmeldung ist uns wertvoll.

Die Polizei versteht sich als Ihr Ansprechpartner. Wir möchten frühzeitig erkennen, wo unsererseits Handlungsbedarf besteht.

Weiterhin setzen wir einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Jugendschutz. Wir möchten Erziehungsberechtigte, Jugendliche oder andere Interessierte erreichen.

Dabei geht es insbesondere um die Themen:

- E-Zigaretten und Liquids: Gesetzliche Regelungen zum Erwerb und Sensibilisierung der Gewerbetreibenden über eine gesetzeskonforme Abgabe an Jugendliche

- Alkoholkonsum und die gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz.

- Der Umgang mit Drogen und die damit verbundenen Risiken, insbesondere was die Gesundheit und die gesetzlichen Regelungen betrifft.

Hier sehen wir einen hohen Informationsbedarf. Die Polizei möchte hier eine Orientierung und Hilfe anbieten, Ihre Fragen beantworten und auf bestehende Beratungsangebote hinweisen.

Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an alle Interessierte.

Wir wünschen uns einen vertrauensvollen Austausch, denn dies ist ein wichtiger Bausteine für Ihre Sicherheit.

Wir freuen uns auf Sie.

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