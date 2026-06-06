Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 06.06.2026 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Salzgitter, Salder, Watenstedter Weg, 05.06.2026, gegen 20:15 Uhr

Zur genannten Unfallzeit befuhr ein 28-jähriger Mann aus Salzgitter die Straße Watenstedter Weg aus Richtung Westen kommend. Als er mit seinem PKW Audi nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, habe ihn plötzlich ein PKW Opel Corsa in der Farbe Silber oder Grau überholt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der derzeit unbekannte Fahrer des Opels habe seine Fahrt nach dem Verkehrsunfall in Richtung Watenstedt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der 28-jährige Mann aus Salzgitter blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Der Schaden an seinem PKW Audi beläuft sich im unteren fünfstelligen Bereich.

Der PKW Opel Corsa des Unfallflüchtigen hatte eine Zulassung aus Salzgitter und war augenscheinlich älteren Baujahres. Der PKW müsste massive Schäden im vorderen rechten Bereich aufweisen.

Etwaige Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter 05341 18970 in Verbindung zu setzen.

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