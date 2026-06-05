PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.06.2026.

Salzgitter (ots)

Unfallverursacher flüchtete, wir suchen Hinweisgebende.

Salzgitter, Kattowitzer Straße/Wilhelm-Kunze-Ring, 02.06.2026, 13:50 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein unbekannter Fahrer eines grauen oder silberfarbenen Pritschenwagens mit einem angekoppelten Gitterboxanhänger auf der Kattowitzer Straße und kam hierbei aus Richtung Neißestraße. Der Unbekannte hatte beabsichtigt, in den Wilhelm-Kunze-Ring abzubiegen. Im Verlauf des Abbiegevorganges kam dem Verursacher ein bevorrechtigtes Motorrad entgegen. Trotz eingeleiteter starker Abbremsung des Motorrades verlor der 39-jährige Fahrer die Kontrolle und kam zu Fall. Es kam zu keiner Kollision der Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt leichtere Verletzungen, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Der Schaden am Motorrad beträgt ca. 2.000 Euro.

Die Polizei fahndet nach dem Verursacher und bittet Hinweisgebende, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 07:16

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.06.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Wolfenbüttel, Leipziger Straße, 02.06.2026, 10:30 Uhr Ein 80-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Leipziger Straße in Richtung Doktorkamp. Aus bislang unbekannten Gründen fährt er ungebremst auf einen geparkten Anhänger auf.   Der Fahrzeugführer wird bei dem Verkehrsunfall ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 06:44

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.06.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Diebstahl von einem Fahrrad Wolfenbüttel, Am Mühlenberge, zwischen dem 01.06.2026, 12:00 Uhr und02.06.2026, 10:00 Uhr Auf bislang ungeklärte Weise gelangte ein unbekannter Täter zwischen Montag und Dienstag in den Gemeinschaftskellerraum eines Mehrfamilienhauses in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Keller ein Fahrrad ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 15:11

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.06.2026

    Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall nach Überholen trotz Gegenverkehrs. Salzgitter, Heerte, Diebesstieg, 01.06.2026, 13:30 Uhr. Ein 65-jähriger Fahrer eines Pkw setzte zum Überholen eines Lkw im Bereich einer Kurve an. Während des Überholvorganges kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw eines 76-jährigen Mannes. Durch den Unfall wurde ein weiterer dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren