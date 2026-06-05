Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.06.2026.

Salzgitter (ots)

Unfallverursacher flüchtete, wir suchen Hinweisgebende.

Salzgitter, Kattowitzer Straße/Wilhelm-Kunze-Ring, 02.06.2026, 13:50 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein unbekannter Fahrer eines grauen oder silberfarbenen Pritschenwagens mit einem angekoppelten Gitterboxanhänger auf der Kattowitzer Straße und kam hierbei aus Richtung Neißestraße. Der Unbekannte hatte beabsichtigt, in den Wilhelm-Kunze-Ring abzubiegen. Im Verlauf des Abbiegevorganges kam dem Verursacher ein bevorrechtigtes Motorrad entgegen. Trotz eingeleiteter starker Abbremsung des Motorrades verlor der 39-jährige Fahrer die Kontrolle und kam zu Fall. Es kam zu keiner Kollision der Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt leichtere Verletzungen, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Der Schaden am Motorrad beträgt ca. 2.000 Euro.

Die Polizei fahndet nach dem Verursacher und bittet Hinweisgebende, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

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