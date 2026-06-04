POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.06.2026
Wolfenbüttel (ots)
Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person
Wolfenbüttel, Leipziger Straße, 02.06.2026, 10:30 Uhr
Ein 80-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Leipziger Straße in Richtung Doktorkamp. Aus bislang unbekannten Gründen fährt er ungebremst auf einen geparkten Anhänger auf.
Der Fahrzeugführer wird bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt und mit dem Rettungswagen in das Klinikum Wolfenbüttel verbracht.
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