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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Wolfenbüttel, Leipziger Straße, 02.06.2026, 10:30 Uhr

Ein 80-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Leipziger Straße in Richtung Doktorkamp. Aus bislang unbekannten Gründen fährt er ungebremst auf einen geparkten Anhänger auf.

Der Fahrzeugführer wird bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt und mit dem Rettungswagen in das Klinikum Wolfenbüttel verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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