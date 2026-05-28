Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aus 3,30 EUR werden 600,-EUR - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Aachen (ots)

Den wohl teuersten Schnaps seines Lebens hat gestern ein 32-jähriger Ukrainer bezahlen müssen. Beamte der Bundespolizei Aachen wurden gegen 17 Uhr zu einem Drogeriemarkt im Aachener Hauptbahnhof gerufen. Hier wurde ein Ladendiebstahl gemeldet.

Vor Ort trafen sie auf einen 32-jährigen Ukrainer. Dieser hatte eine Flasche Schnaps im Wert von 3,30EUR versucht zu entwenden. Bei der Überprüfung seiner Daten stellten die Beamten einen vor kurzem ausgestellten Haftbefehl fest. Am 19.05.26 wurde die Person durch die Staatsanwaltschaft Fulda wegen Trunkenheit im Verkehr zu 600,- EUR Geldstrafe oder 10 Tagen Haft verurteilt. Des Weiteren ergaben sich für die Beamten Anhaltspunkte, die auf einen unerlaubten Aufenthalt deuten könnten. Die Strafanzeige wurde daraufhin erweitert. Die Person war in der Lage, die von ihr geforderte Geldstrafe zu entrichten. Er wurde nach Abschluss aller Maßnahmen mit einer Meldeauflage für das zuständige Ausländeramt entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell