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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrere Monate Freiheitsstrafe - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Hauptbahnhof Bochum

Bochum (ots)

Am 27. Mai kontrollierten Bundespolizisten einen deutschen Staatsangehörigen am Bochumer Hauptbahnhof. Gegen diesen lag ein offener Haftbefehl vor.

Gegen 17:15 Uhr überprüften die Beamten den 38-Jährigen. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stießen sie auf einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum. Das Amtsgericht Bochum verurteilte ihn wegen Diebstahls in 12 Fällen sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Von dieser Haftstrafe musste er nun noch eine Restfreiheitsstrafe von 194 Tagen verbüßen.

Die Einsatzkräfte verhafteten den Wohnungslosen und brachten ihn im Anschluss in eine JVA.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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