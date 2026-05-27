Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann sorgt für Schnellbremsung eines Zuges - Bundespolizei ermittelt und warnt vor Lebensgefahren

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Essen (ots)

Am 26. Mai hielt sich ein 34-Jähriger am Ende eines Bahnsteigs am Essener Hauptbahnhof auf und sorgte so dafür, dass ein ankommender Zug eine Schnellbremsung einleiten musste.

Gegen 22 Uhr erhielten die Bundespolizisten am Hauptbahnhof Essen die Meldung, dass die auf Gleis 10 einfahrende RB 40 wegen eines Mannes außerplanmäßig bremsen musste. Der deutsche Staatsangehörige hielt sich am Ende des Bahnsteigs kurz vor dem Gleisbereich auf. Das Betreten dieses Bereichs ist durch Hinweisschilder als verboten gekennzeichnet. Die Beamten kontrollierten den Essener anschließend außerhalb des gefährlichen Bereichs, belehrten ihn und wiesen ihn auf die erheblichen Gefahren seines Handelns hin.

Nach Abschluss der Maßnahmen entließen ihn die Beamten und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung ein.

Aufgrund des Vorfalls kam es zu einer Verspätung von ca. 30 Minuten.

Die Bundespolizei ermittelt und weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Präventionshinweise gibt es u.a. im Internet unter: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

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