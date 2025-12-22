PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Kontrollergebnisse der ROADPOL-Aktion "Alcohol & Drugs"

Erfurt (ots)

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Thüringer Polizei an den europaweiten Aktionswochen des Netzwerks ROADPOL. Die Landespolizeiinspektionen sowie die Autobahnpolizei Thüringen führten vom 17. Dezember bis 19. Dezember 2025 landesweit verstärkte Verkehrskontrollen durch. Ziel war es, gefährliches Verhalten konsequent zu unterbinden und gleichzeitig präventiv aufzuklären.

Die Thüringer Polizei kontrollierte an diesen drei Tagen insgesamt 2.773 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer und stellte 48 Alkohol- und 62 Drogenverstöße fest. Weiterhin kam es im Rahmen der Kontrollaktion zu zwei Drogenfunden. Bei einem der Drogenfunde wurden in Erfurt mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeidirektion
Pressestelle
Telefon: 0361 57431 5020
E-Mail: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de

Landeseinsatzzentrale
Telefon: 0361 / 662 700 777
http://www.polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

