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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl von einem Fahrrad

Wolfenbüttel, Am Mühlenberge, zwischen dem 01.06.2026, 12:00 Uhr und02.06.2026, 10:00 Uhr

Auf bislang ungeklärte Weise gelangte ein unbekannter Täter zwischen Montag und Dienstag in den Gemeinschaftskellerraum eines Mehrfamilienhauses in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Keller ein Fahrrad entwendet.

Der Wert des Diebesgutes wird mit circa 350 Euro angegeben.

Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331-9330.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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