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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.06.2026.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

Taschendiebstahl; Präventionstipps der Polizei

Vermehrt kam es in den letzten Wochen und Monaten zu Taschendiebstählen in Einkaufsmärkten. Es sind überwiegend ältere Menschen, die Geschädigte zu diesem Deliktsfeld werden. Hiervon betroffen sind die Stadt Salzgitter, die Stadt und Landkreis Peine sowie Stadt und Landkreis Wolfenbüttel.

Wir möchten ihnen wertvolle Präventionshinweise geben, damit sie nicht Opfer einer solchen Straftat werden.

Ich verweise auf meine am 17.02.2026 veröffentlichte Pressemeldung, die nicht an Aktualität verloren hat.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6218742.

Herr Sigmar Aust ist der zuständige Beauftragte für Kriminalprävention. Sollten sie Bedarf an einer individuellen und kostenlosen Präventionsberatung haben, werden sie gebeten, sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Herr Aust ist telefonisch unter der Telefonnummer 05341 1897-109 erreichbar. Gerne können sie ihm auch eine Mail unter sigmar.aust@polizei.niedersachsen.de übersenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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