Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 15.04.2026, gegen 22:00 Uhr, befuhren zwei Pkw die Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt in Richtung Saalfeld. Ein Fahrer wollte den anderen überholen, scherte jedoch zu früh wieder ein, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen.

Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, und beide mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell